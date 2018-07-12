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12.07.18 09:18 Брифинг: реализация программы "Формирование комфортной городской среды" в Красноярске

В Красноярске одним сквером станет больше. В Свердловском районе на месте снесённых бараков начали разбивать сквер, который получит название "Универсиадский", он находится неподалёку от Николаевского моста. Это, кстати, один один из тех скверов, за которые горожане голосовали во время выборов Президента России. Кроме того, в этом году будет капитально отремонтировано более полутора сотен дворов краевого центра. Глава Красноярска Сергей Ерёмин проверил исполнение программы и ответил на многие вопросы.




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