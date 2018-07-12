НОВОСТИ | Общество













12.07.18 11:45 В Красноярске может появиться крематорий





Фото В Красноярске всё-таки может появиться крематорий. Об этом рассказал первый заместитель главы города. Проект учреждения подарили московские проектировщики. Если в этом году удастся найти подрядчика на строительство, то уже в следующем в Красноярске на территории кладбища Бадалык может появиться ритуальный комплекс.



"Мы рассчитываем, что в течение этого года всё будет до конца проработано с юридической точки зрения, сегодня я оцениваю только комплекс мероприятий - это крематорий, колумбарная стенка и кладбище", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.



Также власти рассматривают вопрос о расширении кладбища Бадалык, потому что на городских местах захоронения заканчиваются свободные площади. Напомним, кладбище Бадалык закрыто с 2015 года. Сейчас для захоронения используется кладбище посёлка Шинников.













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