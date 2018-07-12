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12.07.18 11:47 Красноярские кладбища утопают в мусоре





Фото Красноярские кладбища утопают в мусоре. Прокурорская проверка установила, что уборки там не было с начала года. Инспекцию провели после многочисленных жалоб горожан. Так, на погостах Базайском и Торгашинском с января не вывозят мусор, такая же ситуация и на Злобино - там в Родительский день красноярцы не смогли пробраться к могилам усопших родственников из-за свалки, которая распространилась на дорогу.



Известно, что контракт на содержание кладбищ заключён с компанией "Вертикаль". В техзадании прописаны сроки уборки снега и мусора без их конкретизации, что, по мнению надзорного органа, создаёт предпосылки для ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств. В администрацию Красноярска направлено предписание на устранение нарушений.











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