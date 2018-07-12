НОВОСТИ | Общество













12.07.18 17:45 Красноярский коллекционер нашёл машину, на которой его родственник-фронтовик въехал в Берлин





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"С родственниками собрались в Барнауле и тётка мне сказала, что её отец, мой дядя, с войны не пришёл, а приехал в 49 году. Говорит, как сейчас помню, номер на этой машине был 116. Меня как холодной водичкой окатило. Я говорю: "Эта машина сейчас у меня". Они говорят: "Не может быть!" Абсолютно случайно она ко мне попала", - рассказал коллекционер раритетной техники Александр Савенков.



На этой машине Александр Тимофеевич Савенков воевал с 1943 года и доехал на "козлике" (так между собой называли автомобиль солдаты) до самой Победы, которую встретил в Берлине. Всего в военные годы было выпущено 6 тысяч таких машин. ГАЗ-67 нередко сравнивают с американским внедорожником "Виллис", но лишь по внешнему признаку.



"Виллис" - это отдельная машина. Она работала на 92 бензине. ГАЗ-67 был собран нашими конструкторами и работал даже на спирту. На спирту работал, на керосине работал, бензин соляркой разбавляли и он всё равно ехал. И тяговые усилия на этой машине - зацепил пушку и попёр", - рассказал коллекционер раритетной техники Александр Савенков.



Всего у коллекционера около 20 раритетных машин. Часть из них мастер реставрирует, а военные броневики собирает с нуля по оригинальным чертежам. На этих машинах вместе с товарищами Александр Савенков участвует в военных реконструкциях. К слову, в бою не только раритетная техника, а также оружие и даже боевые награды на груди солдат настоящие.



"Орден Красной Звезды заслужил дед, воевавший под Ржевом. С пятью бойцами напоролся на немецкую засаду. Первой очередью сразил немецкого офицера и двух солдат; отступая, руководил боем. На своём счету имеет лично уничтоженных 50 фашистов и пять взятых в плен языков", - рассказал участник военных реконструкций Максим Брит.



Сейчас ГАЗ-67 находится на плановом ремонте перед новым боем, коллекционера на его "козлике" пригласили сняться в военном фильме.



Победный автомобиль ГАЗ-67 1943 года выпуска Александру Савенкову достался из Краснодара в очень плачевном состоянии: в кузове зияли дыры, под капотом отсутствовали детали. Технику удалось восстановить, и внедорожник уже два года в Красноярске участвует в парадах Победы 9 мая. Но тот факт, что именно этот автомобиль имеет отношение к его семье, коллекционер выяснил совсем недавно."С родственниками собрались в Барнауле и тётка мне сказала, что её отец, мой дядя, с войны не пришёл, а приехал в 49 году. Говорит, как сейчас помню, номер на этой машине был 116. Меня как холодной водичкой окатило. Я говорю: "Эта машина сейчас у меня". Они говорят: "Не может быть!" Абсолютно случайно она ко мне попала", - рассказал коллекционер раритетной техники Александр Савенков.На этой машине Александр Тимофеевич Савенков воевал с 1943 года и доехал на "козлике" (так между собой называли автомобиль солдаты) до самой Победы, которую встретил в Берлине. Всего в военные годы было выпущено 6 тысяч таких машин. ГАЗ-67 нередко сравнивают с американским внедорожником "Виллис", но лишь по внешнему признаку."Виллис" - это отдельная машина. Она работала на 92 бензине. ГАЗ-67 был собран нашими конструкторами и работал даже на спирту. На спирту работал, на керосине работал, бензин соляркой разбавляли и он всё равно ехал. И тяговые усилия на этой машине - зацепил пушку и попёр", - рассказал коллекционер раритетной техники Александр Савенков.Всего у коллекционера около 20 раритетных машин. Часть из них мастер реставрирует, а военные броневики собирает с нуля по оригинальным чертежам. На этих машинах вместе с товарищами Александр Савенков участвует в военных реконструкциях. К слову, в бою не только раритетная техника, а также оружие и даже боевые награды на груди солдат настоящие."Орден Красной Звезды заслужил дед, воевавший под Ржевом. С пятью бойцами напоролся на немецкую засаду. Первой очередью сразил немецкого офицера и двух солдат; отступая, руководил боем. На своём счету имеет лично уничтоженных 50 фашистов и пять взятых в плен языков", - рассказал участник военных реконструкций Максим Брит.Сейчас ГАЗ-67 находится на плановом ремонте перед новым боем, коллекционера на его "козлике" пригласили сняться в военном фильме. Владислав ТАМОШАУСКАС











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