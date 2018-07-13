НОВОСТИ













13.07.18 09:15 Интервью: председатель Крайизбиркома Алексей Подушкин





До выборов губернатора Красноярского края остаётся два месяца. В избирательной комиссии региона завершился приём документов от кандидатов. Четыре человека намерены побороться за пост главы края. Но сначала - сбор подписей. О подробностях нынешней избирательной кампании рассказал председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













