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12.07.18 17:40 В Железногорске полицейские спасли тонущего рыбака





В Железногорске полицейские спасли от смерти пенсионера, который выпал из лодки и запутался в леске. Сегодня утром в дежурную часть поступило сообщение, что на городском озере Карасятник перевернулась лодка, а рыбак утонул. На место происшествия прибыл дежурный экипаж и полицейские обнаружили, что мужчина жив, он запутался в леске и из последних сил держится на плаву. Было принято решение незамедлительно спасать неудачливого рыбака.



"Добрались до дедушки, он был жив, но очень истощён. Перевернули лодку и доставили дедушку к берегу. Уже на месте была бригада скорой помощи, которая осмотрела его и госпитализировала в приёмный покой", - рассказали сотрудники полиции.







В Железногорске полицейские спасли от смерти пенсионера, который выпал из лодки и запутался в леске. Сегодня утром в дежурную часть поступило сообщение, что на городском озере Карасятник перевернулась лодка, а рыбак утонул. На место происшествия прибыл дежурный экипаж и полицейские обнаружили, что мужчина жив, он запутался в леске и из последних сил держится на плаву. Было принято решение незамедлительно спасать неудачливого рыбака."Добрались до дедушки, он был жив, но очень истощён. Перевернули лодку и доставили дедушку к берегу. Уже на месте была бригада скорой помощи, которая осмотрела его и госпитализировала в приёмный покой", - рассказали сотрудники полиции.









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