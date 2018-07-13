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НОВОСТИ | Общество





13.07.18 08:56 Красноярск окутал дым от лесных пожаров



Фото
Воздух с примесью дыма уже четвёртый день огорчает красноярцев. Ольга Тимофеевна жаждет выходных, чтобы поскорее вырваться из душного плена на дачу.
- Дышать тяжело. Да и так на таблетках постоянно.

- Тяжело дышать! У нас в Зеленогорске такой же мрак.

- Только ветер стихнет - сразу появляется такая проблема. Это не первый и не последний год.

В краевом минэкологии сообщили, что концентрации вредных веществ они не зафиксировали. Хотя любому красноярцу облако смога видно невооружённым глазом. Хорошо дымовую завесу видно на смотровой площадке на Орбите. Больше всего страдает правый берег, ведь он находится в низине.

Испорченная атмосфера - это последствие лесных пожаров. Сейчас их насчитывают в крае 170. Судя по карте, составленной лесопожарным центром, тайга горит в Эвенкии, Приангарье, на юге края и недалеко от Енисейска, Абана и Красноярска.

"В охраняемой зоне в крае действует 30 лесных пожаров на площади 10 тысяч гектаров. Также на территории края действует 140 лесных пожаров на площади 300 тысяч гектаров", - сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин.

Синоптики сообщили, что режим НМУ ввести не могут. Котловина, в которой расположен Красноярск, всё же немного продувается. И подобная обстановка может затянуться до следующей пятницы. В Эвенкии формируется холодный фронт, который принесёт освежающую прохладу и в краевой центр.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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