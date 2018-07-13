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13.07.18 11:45 Замдиректора "Аэропортов Красноярья" будут судить за взятку





Фото За взятку верхней одеждой будут судить заместителя директора "Аэропорты Красноярья". Компания управляет имуществом воздушных гаваней в Кодинске, Мотыгине, Подкаменной Тунгуске, Северо-Енисейске и в Туруханске. Напомним, ранее в транспортной прокуратуре выявили незаконную схему работы в казённом предприятии.



Генеральный директор и его заместитель брали взятки от коммерческих организаций за подписание контрактов. Дань часто была не только финансовой, но и имущественной - в обмен на услуги топ-менеджерам дарили дорогую верхнюю одежду и автомобильное оборудование. Приговор заместителю директора вынесет Советский районный суд, в отношении директора и других фигурантов расследование уголовного дела продолжается.







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