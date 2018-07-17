От этой с виду неглубокой и спокойной реки страдают как минимум 17 участков на улице 2-я Набережная. Вадим Васильевич живёт здесь 12 лет. За это время от огорода почти в 20 соток осталось не больше двух. Плодоносящие деревья, большой участок под картошку и грядки уже забрала вода.
О проблеме местным властям известно с 2009 года. Тогда Валентина Дружкова и её соседи впервые обратились в городскую администрацию с требованием принять меры и укрепить русло реки, но и спустя почти десять лет участки продолжают погружаться в воду.
"После этого обращались в прокуратуру. Прокуратура подавала на администрацию в суд, но дело проиграли, потому что не было доказательств. Не было мониторинга по годам, что вода уходит, в каком году сколько забирает землю", - рассказала жительница ул. 2-я Набережная Валентина Дружкова.
Затем были обращения в прокуратуру края и создана комиссия совместно с МЧС, которая подтвердила: ситуация на грани катастрофы. Однако чиновники разводят руками и предлагают подождать до следующей весны. "Пока будем просто наблюдать. Единственное, что мы сможем делать - помогать реке освобождаться ото льда: проводить распиловку, чернение льда для того, чтобы снизить риск подъёма воды", - пояснила главный специалист по ГО,ЧС и ПБ администрации г. Шарыпово Наталья Воронина.
На свои проблемы жители Набережной пожаловались президенту страны. Разрешить ситуацию пообещали в министерстве природных ресурсов. Для этого необходимо рассчитать смету работ по документам, которые должны предоставить местные власти.