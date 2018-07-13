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НОВОСТИ | Общество





13.07.18 18:43 Начала работу первая смена ТИМ "Бирюса"



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Бирюса - одно из самых известных молодёжных пространств Красноярского края. Сюда приезжают за новыми эмоциями, впечатлениями, а главное - за новыми знаниями. Сюда принято возвращаться. Только лучшие лекторы - бизнес-тренеры, учёные, руководили крупных корпораций и политики - неделю делятся собственным секретом успеха, воодушевляют творить и создавать.

Здесь 900 участников, все соответствуют названию своей смены - "Молодые профессионалы": учителя, юристы, инженеры, спасатели, медики и даже игроки в КВН. Сегодня день торжественный - образовательный лагерь начинает работу впервые в этом году. Старт - символическое поднятие флага.

Главный гость праздника и вместе с тем гвоздь лекционной программы - глава Красноярского края Александр Усс. Вопросы к спикеру самые разные - о карьере, о жизни и даже о футболе. "Мне кажется, что взрослые, которые принимали решение о создании этого лагеря, отчасти руководствовались и собственными интересами - приезжать сюда и заряжаться энергией и оптимизмом", - говорит врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Форум работает уже 11 лет, за эти годы воспитал поколение современных руководителей. Глава агентства молодёжной политики по площадкам прогуливается ностальгически, вспоминает себя участником "ТИМ Бирюса". "Была другая инфраструктура, но романтика была такая же. И это очень классно, что подходы к форуму у нас не изменились", - отмечает руководитель агентства молодёжной политики Красноярского края Сергей Егоров.

Первая смена закончит работу на следующей неделе, следом особую атмосферу "Бирюсы" опробуют участники смен "Общество" и "Волонтёры Зимней универсиады".

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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