НОВОСТИ | Общество













13.07.18 17:40 Красноярский перинатальный центр возглавит Вадим Янин





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"Он незаконно получал денежные средства от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в данное медицинское учреждение товаров медицинского назначения для нужд больницы. Он имел до 10% от общей цены каждого контракта", - сообщила пресс-секретарь УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева.



Расследование уголовного дела продолжается. Формально узник следственного изолятора до сих пор возглавляет медицинское учреждение. Информация об этом размещена на официальном сайте. И наконец сегодня стало известно, что смута во власти над перинатальным развеется. Новым руководителем станет Вадим Янин. Любопытно, что как и Павлов, Янин начинал свою карьеру в норильской больнице. Отдал медицине почти три десятилетия. Из них последнее возглавлял всё здравоохранение региона. Но и это назначение не сместит Павлова. Новый главврач Янин будет с приставкой и.о.



Учреждение ещё некоторое время пробудет без хозяина. Официальное назначение нового руководителя состоится на следующей неделе.



Перинатальный центр работает в штатном режиме. Хотя самое крупное в Сибири учреждение такого типа уже больше полугода существует с формальным руководителем и не покидает сводки криминальных новостей. Главный врач Андрей Павлов семь месяцев находится в СИЗО. Эти кадры - одно из главных доказательств по уголовному делу. По версии правоохранителей, именно через свою подчинённую, главную медсестру, Павлов и получал процент от бизнесменов."Он незаконно получал денежные средства от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в данное медицинское учреждение товаров медицинского назначения для нужд больницы. Он имел до 10% от общей цены каждого контракта", - сообщила пресс-секретарь УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева.Расследование уголовного дела продолжается. Формально узник следственного изолятора до сих пор возглавляет медицинское учреждение. Информация об этом размещена на официальном сайте. И наконец сегодня стало известно, что смута во власти над перинатальным развеется. Новым руководителем станет Вадим Янин. Любопытно, что как и Павлов, Янин начинал свою карьеру в норильской больнице. Отдал медицине почти три десятилетия. Из них последнее возглавлял всё здравоохранение региона. Но и это назначение не сместит Павлова. Новый главврач Янин будет с приставкой и.о.Учреждение ещё некоторое время пробудет без хозяина. Официальное назначение нового руководителя состоится на следующей неделе. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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