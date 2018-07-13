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НОВОСТИ | Общество





13.07.18 17:46 Иностранные гости летней школы СФУ научились готовить пельмени



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Сегодня на этой кухне орудуют не только повара, но и переводчики. Гостям из Италии, Испании, Бразилии и Финляндии рассказали историю блюда и тонкости рецептуры, а затем предложили применить полученные знания на практике. Иностранных гостей научили готовить фарш, правильно замешивать и раскатывать тесто, а также рассказали о забавной традиции - готовить пельмени с сюрпризом: когда помимо традиционной мясной начинки внутрь добавляется чёрный перец, зубчик чеснока или даже монетка.

Для Бланки это первый визит в Россию, поэтому каждое новое блюдо девушка пробует с большим интересом. "Мне кажется, что в Испании нет похожих блюд, мне больше напоминали они итальянские равиоли. Это что-то новое для меня", - рассказала Бланка Апарисьо Льяран.

У Ивана уже успели появиться свои кулинарные предпочтения. "Я попробовал окрошку - ваш холодный суп, он мне очень понравился, и ещё мы попробовали макароны с котлетками - не знаю, насколько это русское блюдо", - поделился Иван дель Посо Равилья.

Летняя школа СФУ проходит в восьмой раз и подобные мастер-классы уже стали традицией. Кроме того, в программе множество экскурсий. Программа постоянно обновляется, а после этого мастер-класса предложение поступило от самих гостей. Больше всего они захотели научиться готовить настоящий борщ.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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