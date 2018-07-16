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| НОВОСТИ | Общество
|16.07.18 11:41 Руководство заповедника "Столбы" просит разрешение на отстрел медведей
Руководство Столбов запросило разрешение на отстрел медведей. Но только для двух конкретных особей, которые в последнее время выходили к туристам. Если сотрудники Столбов получат разрешение, то отстреливать будут только в крайних случаях.
Напомним, сейчас туристические тропы закрыты. Также составлена карта с предположительными зонами обитания медведей вблизи Красноярска: на Гремячей гриве - это Мининские Столбы и район Собакиной речки, на Торгашинском хребте, на Столбах - кордон Лалетино, Каштак, Долина за кордоном Нарым, долины рек Слизнево и Калтат.
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