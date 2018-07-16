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16.07.18 09:26 В Красноярске отпраздновали таджикский Праздник тюльпанов





Фото Праздник тюльпанов развернулся на красноярском острове Татышев. "Сайри лола" - это событие таджикского национального календаря. Но праздник в Красноярске стал интернациональным. Уроженцы среднеазиатской республики празднуют цветение тюльпанов обычно в начале лета, но в сибирских климатических условиях пришлось обойтись без цветов, акцент сделали на национальных блюдах, песнях и танцах и борьбе гуштингири.



"Самое главное - это национальная борьба гуштингири. Гости приехали из Новосибирска, Иркутска, Кемерова, москвичи, республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Я красноярцев искренне уверяю, что мы победим, потому что на нашей земле", - сказал председатель красноярского совета старейшин таджикской национально-культурной автономии Хайдар Алимов.













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