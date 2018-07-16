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НОВОСТИ | Общество





16.07.18 11:58 В Шушенском завершился фестиваль этнической музыки "Мир Сибири"



Фото
В небольшой посёлок на юге края приехали гости со всей России и других стран. В день открытия концерт на главной сцене посетили 18 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд для одного дня за всю историю фестиваля. На открытии традиционно выступил Сергей Старостин и проект "Этносфера", группа японских барабанщиков, фольклорный ансамбль "Чиргилчин", а венцом открытия стало выступление Пелагеи. Для певицы этот концерт особенный. На сцене она встретила свой 32-й день рождения.

На второй день кипела жизнь на традиционных фестивальных площадках. Гости увлечённо занимались йогой, посещали лекции и мастер-классы, учились работать на гончарном круге. Специальными гостями второго дня стали звезда французской этномузыки Морган Джи и грузинская группа "Мгзавреби".

Но самым долгожданным стал заключительный день, когда на главной сцене состоялся гала-концерт и церемония награждения номинантов этномузыкальной премий "МИРа". А хэдлайнером последнего вечера стал Горан Брегович - сербский музыкант и композитор. К слову, из-за плотного графика музыканта организаторам пришлось перенести даты проведения фестиваля, чтобы гости смогли насладиться выступлением всемирно известного оркестра.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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