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16.07.18 11:58 В Шушенском завершился фестиваль этнической музыки "Мир Сибири"





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На второй день кипела жизнь на традиционных фестивальных площадках. Гости увлечённо занимались йогой, посещали лекции и мастер-классы, учились работать на гончарном круге. Специальными гостями второго дня стали звезда французской этномузыки Морган Джи и грузинская группа "Мгзавреби".



Но самым долгожданным стал заключительный день, когда на главной сцене состоялся гала-концерт и церемония награждения номинантов этномузыкальной премий "МИРа". А хэдлайнером последнего вечера стал Горан Брегович - сербский музыкант и композитор. К слову, из-за плотного графика музыканта организаторам пришлось перенести даты проведения фестиваля, чтобы гости смогли насладиться выступлением всемирно известного оркестра.



В небольшой посёлок на юге края приехали гости со всей России и других стран. В день открытия концерт на главной сцене посетили 18 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд для одного дня за всю историю фестиваля. На открытии традиционно выступил Сергей Старостин и проект "Этносфера", группа японских барабанщиков, фольклорный ансамбль "Чиргилчин", а венцом открытия стало выступление Пелагеи. Для певицы этот концерт особенный. На сцене она встретила свой 32-й день рождения.На второй день кипела жизнь на традиционных фестивальных площадках. Гости увлечённо занимались йогой, посещали лекции и мастер-классы, учились работать на гончарном круге. Специальными гостями второго дня стали звезда французской этномузыки Морган Джи и грузинская группа "Мгзавреби".Но самым долгожданным стал заключительный день, когда на главной сцене состоялся гала-концерт и церемония награждения номинантов этномузыкальной премий "МИРа". А хэдлайнером последнего вечера стал Горан Брегович - сербский музыкант и композитор. К слову, из-за плотного графика музыканта организаторам пришлось перенести даты проведения фестиваля, чтобы гости смогли насладиться выступлением всемирно известного оркестра. Вероника УСКОВА











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