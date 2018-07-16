НОВОСТИ | Общество













16.07.18 09:38 В Канске прошёл парад детских колясок





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Картон, к слову, самый популярный материал, который использовали участники, а вот техника исполнения у каждого своя. Например, Нина Москаленко превратила коляску в пчелиный улей, который собирали всей семьёй словно пазл, из мелких деталей.



Выбрать победителя оказалось непростой задачей. Поэтому каждое призовое место разделили несколько участников. Первое взяли две работы: "Лето в подводном царстве" и "По щучьему велению, по Егориному хотению". Чтобы доставить сказочную печь на конкурс, семье понадобился грузовой автомобиль.



Все участники необычного парада получили памятные призы.



Посоревноваться в креативности в этом году решили 12 семей. Кто-то выбрал актуальную спортивную тематику, другие - летние мотивы. Диана Лисина участвует в конкурсе уже третий раз. Первой её работой был корабль с алыми парусами, затем колобок, а на этот раз - мышиное семейство с кусочком сыра.Картон, к слову, самый популярный материал, который использовали участники, а вот техника исполнения у каждого своя. Например, Нина Москаленко превратила коляску в пчелиный улей, который собирали всей семьёй словно пазл, из мелких деталей.Выбрать победителя оказалось непростой задачей. Поэтому каждое призовое место разделили несколько участников. Первое взяли две работы: "Лето в подводном царстве" и "По щучьему велению, по Егориному хотению". Чтобы доставить сказочную печь на конкурс, семье понадобился грузовой автомобиль.Все участники необычного парада получили памятные призы. Вероника УСКОВА











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