НОВОСТИ | Общество













16.07.18 17:44 Прокуратура разобралась в причинах "кровавого дождя" в Норильске





Фото Дырявые трубы стали причиной красного дождя в Норильске. "Вести" рассказывали, пугающие кровавые осадки жители заполярного города заметили в начале июля рядом с Надежденским металлургическим заводом.



Сегодня в катаклизме разобрались прокуроры. Оказалось, что на крыше предприятия скопились вещества, состоящие в основном из соединений железа. Залежи материала собирались вывезти, но накануне планы рабочих изменил ветер - он разнёс пыль по парковке. Дело завершил дождь - соединение смешалось с водой и окрасило асфальт и машины.



В адрес руководства компании внесено представление, правоохранители следят за устранением нарушений.











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