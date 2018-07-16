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16.07.18 17:48 Юные регбисты из Японии померяются силами с сибирскими ровесниками





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К слову, Япония сейчас входит в десятку сильнейших стран по регби, Россия - только в двадцатку. В свою очередь, юниоры с острова Кюсю считаются лидерами Страны восходящего солнца в своей возрастной группе. Имеют мощную первую линию и беспрекословно слушают своего тренера.



Помериться силой с потомками самураев молодые резервисты двух красноярских клубов смогу уже завтра. Японская команда проведёт на красноярской земле три игры. 17 июля встретятся с ровесниками из "Красного Яра", 19 - из "Енисея-СТМ", а 21 сразятся со сборной края 2001 года рождения.



Организаторы обещают зрителям открытую игру, ведь юниоры всегда склонны к эмоциям. Вход на стадион "Красный Яр" в 19 часов будет свободным.



К играм с красноярцами японцы готовятся на поле в Солонцах. Сборная острова Кюсю составлена из старшеклассников. Щю Хамасаки занимается регби с 12 лет, шутит, что мама заставила. Сейчас мечтает окончить среднеобразовательную школу и стать профессиональным игроком.К слову, Япония сейчас входит в десятку сильнейших стран по регби, Россия - только в двадцатку. В свою очередь, юниоры с острова Кюсю считаются лидерами Страны восходящего солнца в своей возрастной группе. Имеют мощную первую линию и беспрекословно слушают своего тренера.Помериться силой с потомками самураев молодые резервисты двух красноярских клубов смогу уже завтра. Японская команда проведёт на красноярской земле три игры. 17 июля встретятся с ровесниками из "Красного Яра", 19 - из "Енисея-СТМ", а 21 сразятся со сборной края 2001 года рождения.Организаторы обещают зрителям открытую игру, ведь юниоры всегда склонны к эмоциям. Вход на стадион "Красный Яр" в 19 часов будет свободным. Роман РЫКОВ











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