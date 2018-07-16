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НОВОСТИ | Спорт





16.07.18 17:48 Юные регбисты из Японии померяются силами с сибирскими ровесниками



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К играм с красноярцами японцы готовятся на поле в Солонцах. Сборная острова Кюсю составлена из старшеклассников. Щю Хамасаки занимается регби с 12 лет, шутит, что мама заставила. Сейчас мечтает окончить среднеобразовательную школу и стать профессиональным игроком.

К слову, Япония сейчас входит в десятку сильнейших стран по регби, Россия - только в двадцатку. В свою очередь, юниоры с острова Кюсю считаются лидерами Страны восходящего солнца в своей возрастной группе. Имеют мощную первую линию и беспрекословно слушают своего тренера.

Помериться силой с потомками самураев молодые резервисты двух красноярских клубов смогу уже завтра. Японская команда проведёт на красноярской земле три игры. 17 июля встретятся с ровесниками из "Красного Яра", 19 - из "Енисея-СТМ", а 21 сразятся со сборной края 2001 года рождения.

Организаторы обещают зрителям открытую игру, ведь юниоры всегда склонны к эмоциям. Вход на стадион "Красный Яр" в 19 часов будет свободным.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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