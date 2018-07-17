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НОВОСТИ | Общество





17.07.18 08:44 Министр науки и высшего образования РФ побывал на ТИМ "Бирюса"



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Михаил Котюков приехал на территорию инициативной молодёжи прямо с совещания с руководителями Сибирского федерального университета, главной темой которого стало развитие вуза. Здесь его ждали молодые профессионалы: учителя, юристы, инженеры, спасатели, медики и даже игроки КВН.

Форум "Бирюса" проводится уже в 12 раз, в этом году сюда приехали почти 1000 человек из 46-ти регионов России и пяти стран мира. Это именно те талантливые и инициативные молодые люди, которым есть что сказать миру.

Участников смены - студентов и выпускников вузов во время разговора больше всего волновали вопросы, связанные с системой высшего образования в России. Молодых специалистов интересовала тема поддержки кадров, только начинающих свой профессиональный путь, и так называемая проблема "утечки мозгов" за пределы страны.

Как заявил Михаил Котюков, большинство вопросов он ожидал, но многие из них были неожиданными даже для него и они нуждаются в дальнейшей проработке. "Многие моменты, которые сейчас звучали, я себе их записал, для того чтобы ещё раз актуализировать наши усилия и позиции, которые мы будем вырабатывать с учётом мнений, которые здесь звучали", - сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Участники встречи остались очень довольны ответами от федерального министра страны на вопросы, которые сейчас волнуют целые университеты.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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