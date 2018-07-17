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17.07.18 08:56 В районе Николаевского моста продолжается строительство новой теплосети





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Диаметр кожуха, в котором находится труба - 1600 мм, сама труба - 1000 мм. И это одно из самых крупных инфраструктурных сооружений такого типа в Красноярске.



После установки конструкцию поднимают в воздух. На огромном 90-тонном кране машинист проявляет точность ювелира: гигантскую трубу разворачивает всего в полуметре от проводов и конструкций моста. После установки сооружение предстоит соединить с теплосетью внутри моста, её возводить было столь же непросто.



"Работа уникальная. Монтаж данной тепломагистрали был возможен только совместно со строительством моста. Строили пролёт моста и одновременно пролёт теплосети", - пояснил директор Теплотранспортной компании группы СГК в Красноярске Сергей Иванов.



Стоимость работ исчисляется в сотнях миллионов рублей, это вложения Сибирской генерирующей компании. Запуск инфраструктурного сооружения в работу позволит повысить качество и теплоснабжения жителей левобережья.



У основания Николаевского моста гудит техника - здесь на девятиметровой высоте продолжается строительство новой теплосети Красноярска. Сегодня работы идут над участком железнодорожной ветки. Чтобы не останавливать ж/д-сообщение окончательно, рабочим дали всего несколько часов. 11-метровые трубы с помощью специальных роликов загоняют в защитный кожух. Его цвет не случаен - подобран так, чтобы гармонировал с обликом моста.Диаметр кожуха, в котором находится труба - 1600 мм, сама труба - 1000 мм. И это одно из самых крупных инфраструктурных сооружений такого типа в Красноярске.После установки конструкцию поднимают в воздух. На огромном 90-тонном кране машинист проявляет точность ювелира: гигантскую трубу разворачивает всего в полуметре от проводов и конструкций моста. После установки сооружение предстоит соединить с теплосетью внутри моста, её возводить было столь же непросто."Работа уникальная. Монтаж данной тепломагистрали был возможен только совместно со строительством моста. Строили пролёт моста и одновременно пролёт теплосети", - пояснил директор Теплотранспортной компании группы СГК в Красноярске Сергей Иванов.Стоимость работ исчисляется в сотнях миллионов рублей, это вложения Сибирской генерирующей компании. Запуск инфраструктурного сооружения в работу позволит повысить качество и теплоснабжения жителей левобережья. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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