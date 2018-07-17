АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





17.07.18 08:56 В районе Николаевского моста продолжается строительство новой теплосети



Фото
У основания Николаевского моста гудит техника - здесь на девятиметровой высоте продолжается строительство новой теплосети Красноярска. Сегодня работы идут над участком железнодорожной ветки. Чтобы не останавливать ж/д-сообщение окончательно, рабочим дали всего несколько часов. 11-метровые трубы с помощью специальных роликов загоняют в защитный кожух. Его цвет не случаен - подобран так, чтобы гармонировал с обликом моста.

Диаметр кожуха, в котором находится труба - 1600 мм, сама труба - 1000 мм. И это одно из самых крупных инфраструктурных сооружений такого типа в Красноярске.

После установки конструкцию поднимают в воздух. На огромном 90-тонном кране машинист проявляет точность ювелира: гигантскую трубу разворачивает всего в полуметре от проводов и конструкций моста. После установки сооружение предстоит соединить с теплосетью внутри моста, её возводить было столь же непросто.

"Работа уникальная. Монтаж данной тепломагистрали был возможен только совместно со строительством моста. Строили пролёт моста и одновременно пролёт теплосети", - пояснил директор Теплотранспортной компании группы СГК в Красноярске Сергей Иванов.

Стоимость работ исчисляется в сотнях миллионов рублей, это вложения Сибирской генерирующей компании. Запуск инфраструктурного сооружения в работу позволит повысить качество и теплоснабжения жителей левобережья.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .