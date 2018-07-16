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16.07.18 17:45 Виновные в обрушении козырька подъезда на правобережье заплатят штраф





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Следователи выяснили, козырёк был в аварийном состоянии, а на регулярные жалобы людей управляющая компания не реагировала. И вот сегодня стало известно: за случившееся два сотрудника "Жилфонда" получили штраф в 80 тысяч рублей.



Спустя год виновники падения бетонного козырька над подъездом наказаны. "Вести. Красноярск" рассказывали о жутком инциденте прошлой зимой. На правом берегу Красноярска женщина заходила к себе домой и в этот момент на неё рухнула тяжёлая конструкция . Пострадавшая выжила чудом, её увезли в реанимацию.Следователи выяснили, козырёк был в аварийном состоянии, а на регулярные жалобы людей управляющая компания не реагировала. И вот сегодня стало известно: за случившееся два сотрудника "Жилфонда" получили штраф в 80 тысяч рублей.







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