Спустя год виновники падения бетонного козырька над подъездом наказаны. "Вести. Красноярск" рассказывали о жутком инциденте прошлой зимой. На правом берегу Красноярска женщина заходила к себе домой и в этот момент на неё рухнула тяжёлая конструкция. Пострадавшая выжила чудом, её увезли в реанимацию.
Следователи выяснили, козырёк был в аварийном состоянии, а на регулярные жалобы людей управляющая компания не реагировала. И вот сегодня стало известно: за случившееся два сотрудника "Жилфонда" получили штраф в 80 тысяч рублей.