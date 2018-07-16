Улица Ленина - один из главных объектов дорожного ремонта в текущем сезоне. Сейчас перекрыт участок от Дубенского до Парижской коммуны. Подрядчик уверяет, работы закончат раньше предполагаемого срока и уже 20 июля движение будет восстановлено. Однако следом перекроют участок от Парижской коммуны до улицы Сурикова. Транспорт направят в объезд по проспекту Мира.
В связи с ремонтом теплотрассы на улице Горького улица Красной Армии будет переведена в односторонний режим, такая же схема движения будет организована на улице Декабристов - на участке от Красной Армии до Карла Маркса. Схема будет действовать с 18 июля по 15 августа.
"На перекрёстке улиц Партизана Железняка и Октябрьская поменялась схема организации движения. Вчера были установлены дорожные знаки 5.15.2 - направление движения по полосам, и разворот и поворот налево на данном перекрёстке закрыты. Место для разворота теперь в районе пешеходного перехода, где Глазной центр", - сообщил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игорь Воевалко.
Во вторник, 17 июля на сутки перекроют движение на улице Коммунистическая - там будут укладывать подземные коммуникации. Кроме того, в ближайшее время ремонтные работы коснутся ещё семи объектов: это подъезд к Бобровому Логу, улицы Калинина, Колхозная и Становая, улица и переулок Телевизорный и Спортивный. И ещё 55 объектов приведут в порядок в рамках подготовки к Универсиаде.
"Это будет доустановка элементов обустройства, замена декоративных экранов, барьерного ограждения, ремонт покрытия, замена бортового камня - в этой части будут проводиться основные виды работ", - рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом Сергей Печёрин.
Основные работы планируют закончить в августе, а благоустройство на этих объектах появится к концу сентября.