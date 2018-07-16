ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





16.07.18 17:40 В управлении дорог рассказали о ходе дорожного ремонта в Красноярске



Фото
Улица Ленина - один из главных объектов дорожного ремонта в текущем сезоне. Сейчас перекрыт участок от Дубенского до Парижской коммуны. Подрядчик уверяет, работы закончат раньше предполагаемого срока и уже 20 июля движение будет восстановлено. Однако следом перекроют участок от Парижской коммуны до улицы Сурикова. Транспорт направят в объезд по проспекту Мира.

В связи с ремонтом теплотрассы на улице Горького улица Красной Армии будет переведена в односторонний режим, такая же схема движения будет организована на улице Декабристов - на участке от Красной Армии до Карла Маркса. Схема будет действовать с 18 июля по 15 августа.

"На перекрёстке улиц Партизана Железняка и Октябрьская поменялась схема организации движения. Вчера были установлены дорожные знаки 5.15.2 - направление движения по полосам, и разворот и поворот налево на данном перекрёстке закрыты. Место для разворота теперь в районе пешеходного перехода, где Глазной центр", - сообщил начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игорь Воевалко.

Во вторник, 17 июля на сутки перекроют движение на улице Коммунистическая - там будут укладывать подземные коммуникации. Кроме того, в ближайшее время ремонтные работы коснутся ещё семи объектов: это подъезд к Бобровому Логу, улицы Калинина, Колхозная и Становая, улица и переулок Телевизорный и Спортивный. И ещё 55 объектов приведут в порядок в рамках подготовки к Универсиаде.

"Это будет доустановка элементов обустройства, замена декоративных экранов, барьерного ограждения, ремонт покрытия, замена бортового камня - в этой части будут проводиться основные виды работ", - рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом Сергей Печёрин.

Основные работы планируют закончить в августе, а благоустройство на этих объектах появится к концу сентября.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .