НОВОСТИ | Общество













16.07.18 17:42 В сентябре перинатальный центр Норильска примет первых пациенток





Фото Уже в сентябре перинатальный центр Норильска примет первых пациенток. Об этом рассказал глава края Александр Усс. Накануне он побывал в северном городе с рабочим визитом. Специалисты уже завершили строительно-монтажные работы на объекте. До конца августа будет благоустроена территория вокруг учреждения, а палаты укомплектуют современным оборудованием.



Разрешение на ввод здания в эксплуатацию специалисты планируют получить уже в конце этого месяца, а к концу следующего будет получена лицензия на оказание специализированной медицинской помощи.











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