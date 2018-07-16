Уже в сентябре перинатальный центр Норильска примет первых пациенток. Об этом рассказал глава края Александр Усс. Накануне он побывал в северном городе с рабочим визитом. Специалисты уже завершили строительно-монтажные работы на объекте. До конца августа будет благоустроена территория вокруг учреждения, а палаты укомплектуют современным оборудованием.
Разрешение на ввод здания в эксплуатацию специалисты планируют получить уже в конце этого месяца, а к концу следующего будет получена лицензия на оказание специализированной медицинской помощи.