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17.07.18 10:07 До конца года в Железнодорожном районе благоустроят 16 дворов





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"Инициатива прежде всего исходила от управляющей компании. Причём тут есть целая программа развития нашего двора. Подали заявку для участия в конкурсе "Лучший двор Красноярска". Есть замыслы и проработки для того чтобы заниматься раздельным сбором ТБО", - рассказал житель Красноярска Николай Алпатов.



Кроме того, сегодня идёт масштабное озеленение дворов. "В этом году нами было высажено более тысячи цветов на наших домах, более ста кустарников и более 20 деревьев. То есть мы всячески стараемся сделать дворы красивее, чтобы люди улыбались", - подчеркнул главный инженер УК "Меркурий" Андрей Девятловский.



На балансе компании, которая уже стала образцовой, 12 домов, их дворы неоднократно были признаны лучшими в городе. "Район и город уже начали меняться, и хотим, чтобы жители вместе с нами менялись. Администрация, управляющая компания и жители, именно по такой схеме мы сейчас многие федеральные программы выполняем. Если управляющая компания проявляет к этому интерес и собирается дольше работать, они выстраивают с жителями отношения", - отметил Глава администрации Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук.



До конца года в Железнодорожном районе благоустроят 16 дворов и сквер "Уют", который стал победителем народного голосования 18 марта.



Эта дворовая площадка на улице Северо-Енисейская, которая сегодня больше напоминает райский остров, ещё два года назад могла стать парковкой. Когда машины стали захватывать всё новые территории, жители поняли, что пора брать ситуацию в свои руки и превратили двор в настоящий парк отдыха с пальмами и пиратами."Инициатива прежде всего исходила от управляющей компании. Причём тут есть целая программа развития нашего двора. Подали заявку для участия в конкурсе "Лучший двор Красноярска". Есть замыслы и проработки для того чтобы заниматься раздельным сбором ТБО", - рассказал житель Красноярска Николай Алпатов.Кроме того, сегодня идёт масштабное озеленение дворов. "В этом году нами было высажено более тысячи цветов на наших домах, более ста кустарников и более 20 деревьев. То есть мы всячески стараемся сделать дворы красивее, чтобы люди улыбались", - подчеркнул главный инженер УК "Меркурий" Андрей Девятловский.На балансе компании, которая уже стала образцовой, 12 домов, их дворы неоднократно были признаны лучшими в городе. "Район и город уже начали меняться, и хотим, чтобы жители вместе с нами менялись. Администрация, управляющая компания и жители, именно по такой схеме мы сейчас многие федеральные программы выполняем. Если управляющая компания проявляет к этому интерес и собирается дольше работать, они выстраивают с жителями отношения", - отметил Глава администрации Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук.До конца года в Железнодорожном районе благоустроят 16 дворов и сквер "Уют", который стал победителем народного голосования 18 марта. Владислав ТАМОШАУСКАС











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