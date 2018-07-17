На красноярцев стали чаще нападать клещи - 119 пострадавших за неделю. Это те люди, которые обратились за помощью в медицинские организации. В реальности случаев гораздо больше, ведь многие попросту избавляются от паразитов самостоятельно.
Чаще всего паукообразные нападают на отдыхающих на Столбах, в Ветлужанке, в окрестностях посёлка Удачный. В Роспотребнадзоре утверждают, что активность клещей начинает идти на спад, однако опасность по-прежнему остаётся высокой - с начала сезона в Красноярском крае пострадали около 14 тысяч человек.