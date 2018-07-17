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17.07.18 11:48 Мотоциклист с ребёнком без шлема возмутил пользователей соцсети





Фото Фото: Instagram.com/chp.kras



Фотография отца-мотоциклиста вызвала гнев пользователей социальной сети. В интернете появилась фотография мужчины на двухколёсном транспорте. К себе он прижимает ребёнка - его лицо автор фото спрятал за стикером. Очевидца возмутило пренебрежение байкером техникой безопасности - и он и маленький пассажир были без защитных шлемов.











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