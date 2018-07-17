НОВОСТИ | Политика













17.07.18 11:46 Ленинский район Красноярска возглавил Андрей Бардаев





Фото Ленинскому району Красноярска назначили нового руководителя. Андрей Бардаев вступает в должность 17 июля. Бардаев родился в Кемеровской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище, служил радиоинженером. Был на командных должностях на атомных подводных лодках. После получил образование по специальности юриспруденция. В администрации Красноярска работал заместителем руководителя департамента общественной безопасности.











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