НОВОСТИ | Спорт













17.07.18 11:50 Один из старейших фанатов футбольного "Енисея" празднует 90-летие





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Пётр Михайлович и сам в послевоенные годы играл за красноярскую команду. Тогда она называлась "Локомотив". Потом с трибуны смотрел за игрой Романцева и Тарханова, помнит и первых чернокожих легионеров 90-х.



Пенсионер считает, что футбол сделал огромный прорыв. Современные игроки более техничные и быстрые. Но симулянтов терпеть не может. На минувшем чемпионате вместо футбольного мастерства капитан сборной Бразилии Неймар прославился актёрским талантом: падал от лёгкого касания.



В этом сезоне Пётр Михайлович планирует посетить все матчи "Енисея" в Премьер-лиге. Тем более что клуб на юбилей подарил ему абонемент на игры.



Пётр Лизун, пожалуй, самый старший болельщик футбольного "Енисея". Накануне ему исполнилось 90 лет. В отделении соцзащиты вручили телеграмму от президента Путина, поздравили и представители любимой команды.Пётр Михайлович и сам в послевоенные годы играл за красноярскую команду. Тогда она называлась "Локомотив". Потом с трибуны смотрел за игрой Романцева и Тарханова, помнит и первых чернокожих легионеров 90-х.Пенсионер считает, что футбол сделал огромный прорыв. Современные игроки более техничные и быстрые. Но симулянтов терпеть не может. На минувшем чемпионате вместо футбольного мастерства капитан сборной Бразилии Неймар прославился актёрским талантом: падал от лёгкого касания.В этом сезоне Пётр Михайлович планирует посетить все матчи "Енисея" в Премьер-лиге. Тем более что клуб на юбилей подарил ему абонемент на игры. Роман РЫКОВ











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