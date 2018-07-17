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17.07.18 17:35 В Красноярском крае горит полмиллиона гектаров леса





Фото В Красноярском крае горит больше полумиллиона гектаров леса. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. К этой минуте зафиксировано 196 пожаров: очаги возгораний действуют в северной группе районов и на юге, в Ермаковском.



Главная причина возгораний - грозы. Ликвидируют пламя около 1000 человек и 100 единиц техники. Однако значительную часть пожаров тушить не планируется из-за труднодоступности и экономической нецелесообразности. Исходя из обещаний синоптиков, власти региона дают неутешительные прогнозы.



"Окончание июля и август останутся жаркими, у нас будет находиться антициклон, высокие температуры, сухие грозы, поэтому мы прогнозируем, что окончание горимости начнётся где-то в сентябре", - сообщил министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов.











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