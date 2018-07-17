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17.07.18 17:40 Пропавшую в лесу женщину нашли живой спустя шесть дней





Фото В Большеулуйском районе женщину, пропавшую в лесу, нашли живой спустя шесть дней. Она пошла собирать ягоду и не вернулась домой. В поисках приняли участие восемь полицейских и сотрудники Росгвардии. Всё затрудняла сильная заболоченность тайги, мешающая пешком обследовать территорию. Поэтому использовался беспилотный летательный аппарат с тепловизором, который и заметил движение живого объекта. На место сразу отправилась мобильная группа, состоящая из сотрудников уголовного розыска, участковых и волонтёров.



"При проверке координат в лесном массиве полицейские обнаружили пропавшую женщину. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении участников поисковых мероприятий", - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Ирина Акулова.











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