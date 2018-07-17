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НОВОСТИ | Общество





17.07.18 17:46 В Емельянове открылся центр допризывной подготовки молодёжи



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В 7 утра подъём, построение, и сразу к тренировкам, перерывы только на приём пищи - по такому графику всю неделю будут жить эти 300 бойцов. Даниил Созонов в рядах Юнармии уже целый год, до этого много лет занимался боевыми искусствами, поэтому военные и физические тягости ему не в новинку.

"С детства воспитывали быть патриотом своей Родины. Мне нравятся такая обстановка, когда всё чётко и слажено, по командам. Жизнь я хочу связать с армией, планирую поступать в ФСБ в Калининграде", - рассказал боец Юнармии Даниил Созонов.

В центре подготовки юнармейцев обучат строевому шагу, подростки пройдут тактическую, горно-штурмовую подготовку, курс по оказанию медицинской помощи, освоят навыки выживания в полевых условиях, познакомятся с боевым оружием. Кроме того, пройдут спортивные состязания между взводами, например, определят лучшую юнармейскую команду по футболу.

"Есть формат вечернего неформального общения. Когда ребята смогут, это в первую очередь с представителями ветеранских организаций, посидеть у костра, пообщаться, поиграть на гитаре. Поговорить про то, кто такой настоящий защитник Отечества, кто такой настоящий патриот", - рассказал программный директор центра допризывной подготовки "Юнармия" Никита Тарасов.

Сегодня в центр подготовки юнармейцев стремятся попасть тысячи подростков и количество свободных мест на сезон быстро сокращается. "Отбор идёт на сайте Краспутёвка.рф, раздел Юнармия. Возрастная группа 14-17 лет. Ребята заполняют анкету, портфолио и уже группа отрабатывает достойных. Здесь только мальчики, девочек нет", - пояснил руководитель военно-патриотического движения "Юнармия" в Красноярске Валентин Буланков.

В течение летнего сезона в патриотическом лагере состоится шесть смен, военную подготовку пройдут 1800 подростков.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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