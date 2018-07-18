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18.07.18 08:50 На заводе "Бирюса" выпустили 30-миллионный холодильник





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Каждые 8 секунд с главного конвейера завода "Бирюса" сходит по холодильнику. А вот и 30-миллионный аппарат! Чтобы достичь этой цифры, потребовалось целых 54 года. Именно столько лет назад начался выпуск холодильников "Бирюса". Последние годы устойчиво растут объёмы производства. В 2017-м заводом было произведено свыше 600 тысяч единиц продукции. Ассортимент насчитывает более 80 моделей холодильников в четырёх цветах: белый, бежевый, металлик, матовый графит.



"Последние 2-3 года мы активно обновляем оборудование, у нас появились новые линии вакуум-формовочные, новое оборудование экструзии листа. Мы выпустили новый модельный ряд холодильников, мы его называем узкий - шириной 48 сантиметров, это 13 моделей", - рассказал директор красноярского завода холодильников "Бирюса" Павел Ларионов.



Холодильники продаются по всей России, а также очень популярны в странах СНГ. Поставляется красноярская "Бирюса" также в Монголию и Украину. "Благодаря правильной ценовой и ассортиментной политике заводу удалось нарастить свои объёмы и увеличить присутствие как в России, так и за рубежом", - отметила начальник отдела маркетинга красноярского завода холодильников "Бирюса" Анна Мудрова.



В начале 2018 года завод возобновил производство медицинских холодильников для хранения лекарств. "Бирюса" единственный среди российских производителей предоставляет двухлетнюю гарантию на фармацевтические холодильники, поскольку уверен в качестве производимого оборудования.



Юбилейным - 30-миллионным - стал холодильник из последней линейки с системой "полный No Frost". В ней полностью обновлён внутренний дизайн, добавлены новые функции.Каждые 8 секунд с главного конвейера завода "Бирюса" сходит по холодильнику. А вот и 30-миллионный аппарат! Чтобы достичь этой цифры, потребовалось целых 54 года. Именно столько лет назад начался выпуск холодильников "Бирюса". Последние годы устойчиво растут объёмы производства. В 2017-м заводом было произведено свыше 600 тысяч единиц продукции. Ассортимент насчитывает более 80 моделей холодильников в четырёх цветах: белый, бежевый, металлик, матовый графит."Последние 2-3 года мы активно обновляем оборудование, у нас появились новые линии вакуум-формовочные, новое оборудование экструзии листа. Мы выпустили новый модельный ряд холодильников, мы его называем узкий - шириной 48 сантиметров, это 13 моделей", - рассказал директор красноярского завода холодильников "Бирюса" Павел Ларионов.Холодильники продаются по всей России, а также очень популярны в странах СНГ. Поставляется красноярская "Бирюса" также в Монголию и Украину. "Благодаря правильной ценовой и ассортиментной политике заводу удалось нарастить свои объёмы и увеличить присутствие как в России, так и за рубежом", - отметила начальник отдела маркетинга красноярского завода холодильников "Бирюса" Анна Мудрова.В начале 2018 года завод возобновил производство медицинских холодильников для хранения лекарств. "Бирюса" единственный среди российских производителей предоставляет двухлетнюю гарантию на фармацевтические холодильники, поскольку уверен в качестве производимого оборудования. Дмитрий БЫЗОВ











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