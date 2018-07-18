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НОВОСТИ | Экономика





18.07.18 08:50 На заводе "Бирюса" выпустили 30-миллионный холодильник



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Юбилейным - 30-миллионным - стал холодильник из последней линейки с системой "полный No Frost". В ней полностью обновлён внутренний дизайн, добавлены новые функции.

Каждые 8 секунд с главного конвейера завода "Бирюса" сходит по холодильнику. А вот и 30-миллионный аппарат! Чтобы достичь этой цифры, потребовалось целых 54 года. Именно столько лет назад начался выпуск холодильников "Бирюса". Последние годы устойчиво растут объёмы производства. В 2017-м заводом было произведено свыше 600 тысяч единиц продукции. Ассортимент насчитывает более 80 моделей холодильников в четырёх цветах: белый, бежевый, металлик, матовый графит.

"Последние 2-3 года мы активно обновляем оборудование, у нас появились новые линии вакуум-формовочные, новое оборудование экструзии листа. Мы выпустили новый модельный ряд холодильников, мы его называем узкий - шириной 48 сантиметров, это 13 моделей", - рассказал директор красноярского завода холодильников "Бирюса" Павел Ларионов.

Холодильники продаются по всей России, а также очень популярны в странах СНГ. Поставляется красноярская "Бирюса" также в Монголию и Украину. "Благодаря правильной ценовой и ассортиментной политике заводу удалось нарастить свои объёмы и увеличить присутствие как в России, так и за рубежом", - отметила начальник отдела маркетинга красноярского завода холодильников "Бирюса" Анна Мудрова.

В начале 2018 года завод возобновил производство медицинских холодильников для хранения лекарств. "Бирюса" единственный среди российских производителей предоставляет двухлетнюю гарантию на фармацевтические холодильники, поскольку уверен в качестве производимого оборудования.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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