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НОВОСТИ | Общество





18.07.18 08:47 Красноярское железнодорожное училище сохранит статус памятника



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Это здание и стало предметом судебного спора. Рядовому красноярцу оно, может быть, мало знакомо, потому что затеряно, точнее, даже оккупировано автосервисами, парковками, бывшей промзоной завода комбайнов.

Местоположение и стало роковым. Первое сибирское железнодорожное училище было построено в конце 19-го века. Но оказалось продано строительной компании "Сибиряк" вместе с заводом комбайнов, на территории которого находится. С этого момента и начались таинственные злоключения. Сначала неизвестные устроили ночь длинных ковшей и проломили стену. Затем "Сибиряк" обратился в суд, чтобы снять статус памятника. Апеллировали к тому, что постройка 1936 года. Об этом якобы говорят документы БТИ.

"БТИ было организовано в начале 30-х годов. Соответственно, по дате своей организации они его и зарегистрировали. А на самом деле 1894 год", - пояснил член Союза архитекторов России, член Союза реставраторов России Евгений Разваляев.

Интересы строителей представлял крупный калибр корпоративной юридической службы. Это говорит о том, что дело являлось вовсе не рядовым. Территорию завода сейчас расчищают под застройку. Здание имеет серьёзную защиту со стороны государства. И продолжит ею пользоваться - суд отказал в снятии статуса памятника. Примечательно, что решение было вынесено в день столетия расстрела царской семьи. Именем императора Николая II училище и было названо ещё при жизни монарха.

Решение вынес суд первой инстанции и оно может быть обжаловано. Поэтому не исключено, за судьбу исторического здания ещё придётся побороться.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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