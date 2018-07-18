НОВОСТИ | Общество













18.07.18 08:47 Красноярское железнодорожное училище сохранит статус памятника





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Местоположение и стало роковым. Первое сибирское железнодорожное училище было построено в конце 19-го века. Но оказалось продано строительной компании "Сибиряк" вместе с заводом комбайнов, на территории которого находится. С этого момента и начались таинственные злоключения. Сначала неизвестные устроили ночь длинных ковшей и проломили стену. Затем "Сибиряк" обратился в суд, чтобы снять статус памятника. Апеллировали к тому, что постройка 1936 года. Об этом якобы говорят документы БТИ.



"БТИ было организовано в начале 30-х годов. Соответственно, по дате своей организации они его и зарегистрировали. А на самом деле 1894 год", - пояснил член Союза архитекторов России, член Союза реставраторов России Евгений Разваляев.



Интересы строителей представлял крупный калибр корпоративной юридической службы. Это говорит о том, что дело являлось вовсе не рядовым. Территорию завода сейчас расчищают под застройку. Здание имеет серьёзную защиту со стороны государства. И продолжит ею пользоваться - суд отказал в снятии статуса памятника. Примечательно, что решение было вынесено в день столетия расстрела царской семьи. Именем императора Николая II училище и было названо ещё при жизни монарха.



Решение вынес суд первой инстанции и оно может быть обжаловано. Поэтому не исключено, за судьбу исторического здания ещё придётся побороться.



Это здание и стало предметом судебного спора. Рядовому красноярцу оно, может быть, мало знакомо, потому что затеряно, точнее, даже оккупировано автосервисами, парковками, бывшей промзоной завода комбайнов.Местоположение и стало роковым. Первое сибирское железнодорожное училище было построено в конце 19-го века. Но оказалось продано строительной компании "Сибиряк" вместе с заводом комбайнов, на территории которого находится. С этого момента и начались таинственные злоключения. Сначала неизвестные устроили ночь длинных ковшей и проломили стену. Затем "Сибиряк" обратился в суд, чтобы снять статус памятника. Апеллировали к тому, что постройка 1936 года. Об этом якобы говорят документы БТИ."БТИ было организовано в начале 30-х годов. Соответственно, по дате своей организации они его и зарегистрировали. А на самом деле 1894 год", - пояснил член Союза архитекторов России, член Союза реставраторов России Евгений Разваляев.Интересы строителей представлял крупный калибр корпоративной юридической службы. Это говорит о том, что дело являлось вовсе не рядовым. Территорию завода сейчас расчищают под застройку. Здание имеет серьёзную защиту со стороны государства. И продолжит ею пользоваться - суд отказал в снятии статуса памятника. Примечательно, что решение было вынесено в день столетия расстрела царской семьи. Именем императора Николая II училище и было названо ещё при жизни монарха.Решение вынес суд первой инстанции и оно может быть обжаловано. Поэтому не исключено, за судьбу исторического здания ещё придётся побороться. Владимир БОГОМОЛОВ











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