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18.07.18 08:52 Рядом с СФУ обустроят природный парк





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Авторы проекта развели пешеходные и велосипедные маршруты. Учли и все зелёные насаждения - уверяют, ни одно дерево не пострадает. "Попытались подойти очень экологично, использовать только натуральные материалы в строительстве. Это будут деревянные павильоны, в довольно лаконичном стиле, которые не будут бросаться в глаза, а наоборот, растворятся в естественном ландшафте", - отметил главный архитектор проекта "Гремячая грива" Артём Бегишев.



Анастасия проводит экскурсии по Красноярску. Девушка уверена, новый парк станет не менее популярным, чем остров Татышев. "Не все рискуют прийти в пригород в лес. А здесь вроде и лес, и воздух тут действительно чистый. Люди смогут приходить на экскурсии, узнавать о нашей природе, но гулять по благоустроенным дорожкам", - сказала экскурсовод Анастасия Кочерова.



Инициатором создания парка выступил врио губернатора края Александр Усс. Новая зона отдыха появится уже в этом году и станет визитной карточкой города на подъезде к будущей Деревне Универсиады.



В новом парке будет комфортно и взрослым и детям. На живописной территории в 60 гектаров появятся 11 игровых площадок и зон отдыха. Сейчас ведутся работы за остановкой "Сопка". Здесь появится входная группа парка. Строители уже укладывают фундамент для административного павильона. Кроме того, в проекте предусмотрен тёплый общественный туалет, павильон навигации, а также автомобильная парковка на 100 мест.Авторы проекта развели пешеходные и велосипедные маршруты. Учли и все зелёные насаждения - уверяют, ни одно дерево не пострадает. "Попытались подойти очень экологично, использовать только натуральные материалы в строительстве. Это будут деревянные павильоны, в довольно лаконичном стиле, которые не будут бросаться в глаза, а наоборот, растворятся в естественном ландшафте", - отметил главный архитектор проекта "Гремячая грива" Артём Бегишев.Анастасия проводит экскурсии по Красноярску. Девушка уверена, новый парк станет не менее популярным, чем остров Татышев. "Не все рискуют прийти в пригород в лес. А здесь вроде и лес, и воздух тут действительно чистый. Люди смогут приходить на экскурсии, узнавать о нашей природе, но гулять по благоустроенным дорожкам", - сказала экскурсовод Анастасия Кочерова.Инициатором создания парка выступил врио губернатора края Александр Усс. Новая зона отдыха появится уже в этом году и станет визитной карточкой города на подъезде к будущей Деревне Универсиады. Вероника УСКОВА











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