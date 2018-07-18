ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





18.07.18 08:52 Рядом с СФУ обустроят природный парк



Фото
В новом парке будет комфортно и взрослым и детям. На живописной территории в 60 гектаров появятся 11 игровых площадок и зон отдыха. Сейчас ведутся работы за остановкой "Сопка". Здесь появится входная группа парка. Строители уже укладывают фундамент для административного павильона. Кроме того, в проекте предусмотрен тёплый общественный туалет, павильон навигации, а также автомобильная парковка на 100 мест.

Авторы проекта развели пешеходные и велосипедные маршруты. Учли и все зелёные насаждения - уверяют, ни одно дерево не пострадает. "Попытались подойти очень экологично, использовать только натуральные материалы в строительстве. Это будут деревянные павильоны, в довольно лаконичном стиле, которые не будут бросаться в глаза, а наоборот, растворятся в естественном ландшафте", - отметил главный архитектор проекта "Гремячая грива" Артём Бегишев.

Анастасия проводит экскурсии по Красноярску. Девушка уверена, новый парк станет не менее популярным, чем остров Татышев. "Не все рискуют прийти в пригород в лес. А здесь вроде и лес, и воздух тут действительно чистый. Люди смогут приходить на экскурсии, узнавать о нашей природе, но гулять по благоустроенным дорожкам", - сказала экскурсовод Анастасия Кочерова.

Инициатором создания парка выступил врио губернатора края Александр Усс. Новая зона отдыха появится уже в этом году и станет визитной карточкой города на подъезде к будущей Деревне Универсиады.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .