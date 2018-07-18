НОВОСТИ | Общество













18.07.18 17:42 В Красноярске может появиться речной трамвай





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"Первоначально катера, которых будет 12, а также корабли типа "Фонтанка", которые ходят в Питере, с открытыми панорамными зонами, их надо пять штук, они появятся года через два", - рассказала инициатор проекта речного трамвая Вера Лютницкая.



Строительство первых двух катеров профинансирует краевое агентство развития бизнеса. На данный момент поступило две заявки по 3 миллиона рублей каждая. "На следую¬щий год в планах предпринимателя приобретение судов большей стоимости, поэтому задача агентства и правительства края - найти финансовые механизмы, чтобы профинансировать в том числе и эти задачи", - сообщил генеральный директор краевого агентства развития бизнеса Александр Граматунов



Однако в проекте немало белых пятен. По сути, чтобы возродить былые пассажирские перевозки, которые были 20-25 лет назад, они назывались "круизы выходного дня", нужны колоссальные деньги. Простой пример: это судно, оно называется "Юнга", на плаву уже 52 года. И чтобы его заменить, необходимо не менее 250 миллионов рублей.



И это только один подводный камень. Речники рассуждают со своей точки зрения. Мало купить речные трамваи. Они ведь должны где-то брать на борт и высаживать пассажиров - нужны причалы. "Причалы - это гидротехническое сооружение. Это очень трудоёмко и очень дорого. Поэтому какой-то бизнесмен или средней руки компания это дело не потянет. Это однозначно государственная поддержка, краевая, городская - неважно", - пояснил капитан теплохода "Юнга" Сергей Кузнецов.



Как раз неизвестно то, кто будет строить причалы. Кстати, ранее краевой минтранс, который тогда возглавлял нынешний мэр Красноярска Сергей Ерёмин, высказывался против запуска речного трамвая, ссылаясь на излишнюю дороговизну и малоэффективность проекта.



К вопросу запуска речных трамваев в краевом центре возвращаются каждые пару лет. Это обещала ещё администрация Петра Пимашкова. В этом году новый виток - уже частный инвестор обещает запустить проект общественных речных перевозок. Сейчас в Красноярске строятся два катера, а за три года их количество планируют довести до 34."Первоначально катера, которых будет 12, а также корабли типа "Фонтанка", которые ходят в Питере, с открытыми панорамными зонами, их надо пять штук, они появятся года через два", - рассказала инициатор проекта речного трамвая Вера Лютницкая.Строительство первых двух катеров профинансирует краевое агентство развития бизнеса. На данный момент поступило две заявки по 3 миллиона рублей каждая. "На следую¬щий год в планах предпринимателя приобретение судов большей стоимости, поэтому задача агентства и правительства края - найти финансовые механизмы, чтобы профинансировать в том числе и эти задачи", - сообщил генеральный директор краевого агентства развития бизнеса Александр ГраматуновОднако в проекте немало белых пятен. По сути, чтобы возродить былые пассажирские перевозки, которые были 20-25 лет назад, они назывались "круизы выходного дня", нужны колоссальные деньги. Простой пример: это судно, оно называется "Юнга", на плаву уже 52 года. И чтобы его заменить, необходимо не менее 250 миллионов рублей.И это только один подводный камень. Речники рассуждают со своей точки зрения. Мало купить речные трамваи. Они ведь должны где-то брать на борт и высаживать пассажиров - нужны причалы. "Причалы - это гидротехническое сооружение. Это очень трудоёмко и очень дорого. Поэтому какой-то бизнесмен или средней руки компания это дело не потянет. Это однозначно государственная поддержка, краевая, городская - неважно", - пояснил капитан теплохода "Юнга" Сергей Кузнецов.Как раз неизвестно то, кто будет строить причалы. Кстати, ранее краевой минтранс, который тогда возглавлял нынешний мэр Красноярска Сергей Ерёмин, высказывался против запуска речного трамвая, ссылаясь на излишнюю дороговизну и малоэффективность проекта. Дмитрий БЫЗОВ











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