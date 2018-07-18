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18.07.18 10:33 Интервью: директор Красноярского центра стандартизации и метрологии Василий Моргун

свой найти не так-то просто. Знак ГОСТ доверия уже не вызывает. При этом практически все отмечают - надпись на упаковках сделана настолько мелким шрифтом, что иногда и очки не помогают. Сейчас Росстандарт выстраивает новую систему сертификации. Что это значит и сможет ли эта система гарантировать, что продукт не только безопасный, но и качественный? С этими вопросами мы обратились к директору регионального центра стандартизации Василию Моргуну.



Какой товар купить? Какие продукты гарантировано качественные? Эти вопросы наверняка не раз задавал себе каждый покупатель. Среди многообразия товара на прилавках, большого числа производителейнайти не так-то просто. Знак ГОСТ доверия уже не вызывает. При этом практически все отмечают - надпись на упаковках сделана настолько мелким шрифтом, что иногда и очки не помогают. Сейчас Росстандарт выстраивает новую систему сертификации. Что это значит и сможет ли эта система гарантировать, что продукт не только безопасный, но и качественный? С этими вопросами мы обратились к директору регионального центра стандартизации Василию Моргуну.







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