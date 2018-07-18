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18.07.18 10:45 Японские регбисты померились силами с сибиряками





Фото Японские регбисты померились силами с сибиряками. В товарищеском матче сошлись юниоры острова Кюсю и "Красного Яра". Красноярцы одолели соперников со счётом 29:20.



Впереди ещё две игры: 19 июля сборная Японии сразится с ровесниками из "Енисея-СТМ" и 21 июля со сборной юниоров Красноярского края. С трибун юных красноярцев поддерживали их старшие коллеги.











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