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18.07.18 13:00 В Красноярском крае продолжаются поиски двух сбежавших осужденных



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Вглядитесь в эти лица. Сергей Жилин свой срок получил за кражу, ранее сидел за убийство. В этот раз мириться с наказанием не стал - сбежал из места лишения свободы. На волю самостоятельно вырвался и Эдуард Козлов. Он судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это уже третий случай побега в крае за месяц.

Шторы на окнах, телевизор в каждой комнате. Это не детский пионерлагерь, так выглядят условия содержания в колонии-поселении. Осуждённые не носят робу. Родственникам можно заходить на территорию. И даже начальник колонии безоружен. Условия невыносимыми не назвать. Люди здесь осуждены на небольшие сроки либо были переведены с общего режима за примерное поведение. Бежать себе дороже - увеличат срок. Единственный мотив уйти - семейные обстоятельства.

По всему периметру учреждения - забор, наверху - колючая проволока. Бежать хотя бы по этой причине затруднительно. Другое дело - с места работы. Трудоустроены осуждённые за территорией колонии. Именно на работе и недосчитались беглецов. Их ориентировки у правоохранителей всей страны. На красноярском ж/д-вокзале преступников ищут люди в форме, в это же время в толпе находятся специалисты в гражданском. Жилин исчез вместе с двумя осуждёнными. Двух его заговорщиков нашли в Красноярске и Челябинске. Жилина ищут уже более двух недель.

"В Красноярском крае не было ни одного случая, чтобы осуждённые не были задержаны. Судя по тому, что информация поступает, это будет сделано в ближайшее время", - подчеркнул зам. начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Виталий Васильев.

За самовольный уход из колонии грозит уголовная ответственность. Возместить придётся и траты службы исполнения наказаний на поиски. В истории региона были прецеденты, когда суммы достигали 2,5 миллионов. Своё наказание получили и 18 сотрудников колонии-поселения.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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