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НОВОСТИ | Экономика





18.07.18 17:44 "Тойота Мотор" ищет нового дилера в Красноярске



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Обманутые покупатели группы компаний "Крепость" всё-таки смогут получить свои деньги обратно. Сообщение об этом появилось на сайте федеральной компании "Тойота Мотор". Напомним, в апреле красноярский дилер был признан банкротом. Более сотни человек остались и без денег и без новых авто.

"Крепость" являлась единственным официальным дилером автомобилей марки "Тойота" и "Лексус" в Красноярске и Абакане. С тех пор федеральный холдинг искал кандидата на нового дилера в Красноярске. Пока их выбор остановился на группе компаний "Медведь".

"Он ещё не является официальным дилером. Мы завершили процедуру выбора кандидата. Для того чтобы стать дилером, необходимо предпринять ещё массу действий, выполнить требования, стандарты, согласовать бизнес-план и так далее. Сейчас мы говорим только о выборе кандидата. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы в Красноярске вновь заработал официальный дилер", - пояснила ведущий специалист по связям с общественностью ООО "Тойота Мотор" Наталья Астафьева.
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