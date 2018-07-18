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НОВОСТИ | Общество





18.07.18 17:40 Благоустройство территории у "Платинум-Арены" намерены завершить к осени



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Уже к осени власти Красноярска планируют завершить благоустройство у "Платинум-арены". Об этом сообщил вице-мэр Красноярска Владислав Логинов. В октябре объект будет готов принять спортсменов на тестовые соревнования по кёрлингу. Сейчас на месте работает тяжёлая техника, организованы подъезды для автобусов, благоустроят прилегающую территорию и съезд с Николаевского моста. Обустроят пешеходное пространство, которого там никогда не было.

"Здесь очень много выполняется видов работ, начиная от берегоукрепления набережной, работы уже выполнены. Дальше монтируется чаша огня, дальше непосредственно сам объект, который является основным объектом притяжения Универсиады - это "Арена-Платинум", работы по которой уже заканчиваются", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Затронул Логинов и тему ремонта вантового моста. Он отметил, что по расчётам подрядчика до 1 августа все работы будут закончены. Прокомментировал вице-мэр и ситуацию с бесплатными парковками в центре. По словам чиновника, более тысячи мест оборудовано в сердце города для того, чтобы оставить машину и передвигаться по центральной части Красноярска. И это максимум.

"Сегодня превратить его в одно парковочное пространство невозможно. Очень много жителей, пенсионеров, ветеранов, которые проживают в центральной части, которые нуждаются и в зелёных зонах и в скверах и в прогулочных зонах", - пояснил Логинов.
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