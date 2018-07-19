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НОВОСТИ | Экономика





19.07.18 08:49 Тендер на обслуживание двух федеральных трасс в крае снова отменён



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Федеральные трасс Р-255 и Р-257 до сих пор не нашли подрядчика. Краевые предприятия Ачинское и Балахтинское ДРСУ, которые десятилетиями обслуживают дороги, дважды жаловались в УФАС России на проведение торгов. Якобы их отстраняли незаконно. И оба раза антимонопольщики вставали на сторону краевых дорожников.

"Первый раз отстранили, мы были в замешательстве, может, какие-то технические ошибки допустили. Но потом разобрались. Всё должно быть однозначно, никаких пикселей и запятых не должно быть", - сказал директор "Ачинское ДРСУ" Александр Петров.

Конкурентом краевых предприятий выступила компания "Енисейавтодор", её руководство находится в Новосибирске. Частная фирма заявляет о готовности развернуть сеть собственных баз на двух трассах. Местные предприятия не против новых игроков на рынке, но им сегодня не удаётся даже поучаствовать в конкурсе. В краевом министерстве транспорта озабочены ситуацией, ведь на кону безопасность водителей и пассажиров. Местный дорожник понимает специфику трассы и готов вывести технику даже спустя час после снегопада.

"Проработав там 30 лет, знает все особенности содержания этих дорог. Мы не уверены, что новый подрядчик будет готов сразу же к таким сложностям", - пояснил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Споры вышли на федеральный уровень. Врио губернатора края Александр Усс обращался к главе Росавтодора с просьбой разобраться в ситуации. Тендер должны были разыграть в третий раз. Но оба скандальных лота на сайте госзакупок отменены.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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