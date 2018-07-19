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19.07.18 08:52 Красноярская школьница спасла тонущих подруг в Анапе





Фото Красноярская школьница спасла тонущих подруг в Анапе. 11-летняя Валерия Резяпкина в курортный город на юге России приехала с командой "Тотем-Гимназия" на всероссийский турнир по футболу. Вместе с подругами по команде во время перерыва между играми они пошли купаться и сразу прыгнули в бассейн, но не ожидали, что там слишком глубоко, запаниковали и начали тонуть. Только Валерия смогла взять себя в руки и быстро сориентироваться. Она подплывала к каждой из трёх девочек, брала их под руки и тянула к бортику бассейна. В спасении помог опыт - с трёх лет Лера занимается плаванием.



"Лера всегда и в любое время придёт на помощь своим товарищам. В трудной ситуации она берёт себя в руки и принимает мгновенное решение. В этой ситуации в том числе оказалось, что решение было принято верно. Родители говорят мне слова благодарности. Благодарят за хорошее воспитание дочери. Я очень горжусь дочерью и рада, что она сделала такое благое дело!", - сказала мама Валерии Оксана Ананьева.













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