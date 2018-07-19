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НОВОСТИ | Общество





19.07.18 09:00 Жильцы дома на Щорса превратили двор в уютную зону отдыха



Фото
Дом на Щорса, 43 первый в Красноярске и крае признан "Домом образцового содержания". Во дворе разбиты газоны и цветники, обустроены детская и спортивная площадки. Есть собственная велосипедная парковка и даже зона отдыха с небольшим фонтаном. Благоустройством двора активно занимаются сами жильцы.

"Мы собираемся, в сметах рассматриваем, что сделали, что не смогли сделать. Что не успели - закладываем в сметы следующего года. Прямо по пунктам пишем - озеленить двор, или вот дизайнеров приглашали", - рассказывает житель дома по ул. Щорса, 43 Галина Грязнова.

Не оставили без внимания и стены дома, которые раскрасили любители граффити. "Встречаясь в этом дворе с самими жителями, которые приложили руки к созданию комфортного, благоустроенного места для проживания, хочу сказать: я бы тоже хотела жить в таком дворе", - говорит руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

Жильцы дома позаботились не только о придомовой территории. На муниципальной земле вдоль дороги они высадили 15 берёз. За деревьями ухаживают, поливают, устраивают субботники, а вскоре здесь появятся ещё и цветочные клумбы.

Проект "Красноярск неравнодушный" - это прежде всего люди, которые делают город лучше. Движение только набирает обороты, и к нему постепенно подключается всё больше горожан.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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