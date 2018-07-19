НОВОСТИ | Общество













19.07.18 09:09 Брифинг первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова





"Арена. Платинум" примет первых спортсменов уже в октябре. Сейчас у спортивного объекта полным ходом идут работы по благоустройству территории и укладке асфальта. Кроме того, обустраивают пешеходные зоны и парковки для транспорта. Об этом и многом другом на брифинге рассказал первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.







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