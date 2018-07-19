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19.07.18 11:48 В Красноярске открылась фотовыставка "Россия. Идеи для путешествий"





Фото



"Это готовый сборник для путешествий - что можно увидеть интересного, путешествуя внутри страны, не выезжая за её пределы, и получить много впечатлений, увидев такие красоты, познакомиться с другими людьми, с другими культурами", - рассказала пресс-секретарь Татышев-парка Екатерина Суворова.



Выставка "Россия. Идеи для путешествий" открылась в Москве и пройдёт ещё в пяти городах нашей страны. Из 4000 работ выбрали самые яркие и представили на суд сибиряков.



Одна из фотографий сделана в Красноярском крае на полуострове Таймыр. На фото изображён охотник-долган в национальной одежде. Шапку он надел задом наперед - так легче целиться из ружья, а специальные очки из бивня мамонта защищают глаза, когда охотник едет на санях и в лицо ему летит снег.



Фотовыставка находится в центральной части острова Татышев. Посетить её может любой желающий. Полюбоваться удивительными фотографиями красноярцы и гости города могут до 15 августа.



Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над Алтайскими горами, портреты жителей суровых краев, куда можно добраться только по воздуху - это лишь малая часть экспозиции."Это готовый сборник для путешествий - что можно увидеть интересного, путешествуя внутри страны, не выезжая за её пределы, и получить много впечатлений, увидев такие красоты, познакомиться с другими людьми, с другими культурами", - рассказала пресс-секретарь Татышев-парка Екатерина Суворова.Выставка "Россия. Идеи для путешествий" открылась в Москве и пройдёт ещё в пяти городах нашей страны. Из 4000 работ выбрали самые яркие и представили на суд сибиряков.Одна из фотографий сделана в Красноярском крае на полуострове Таймыр. На фото изображён охотник-долган в национальной одежде. Шапку он надел задом наперед - так легче целиться из ружья, а специальные очки из бивня мамонта защищают глаза, когда охотник едет на санях и в лицо ему летит снег.Фотовыставка находится в центральной части острова Татышев. Посетить её может любой желающий. Полюбоваться удивительными фотографиями красноярцы и гости города могут до 15 августа. Вероника УСКОВА







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