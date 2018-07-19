НОВОСТИ | Общество













19.07.18 11:45 Экологи проверили уровень выбросов красноярских маршруток





Фото В Красноярске экологи проверили городские автобусы - их интересовало количество загрязняющих веществ, которые выбрасывают маршрутки. На этот раз замерам подверглись маршруты №85 и 95.



По результатам проверки выявлены нарушения на 85-м. Два автобуса выходят на дороги города с превышением предельно допустимого уровня выброса в атмосферу загрязняющих веществ. За это их владелец заплатит штраф.











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