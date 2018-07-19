НОВОСТИ | Общество













19.07.18 11:41 Собственники квартир разбили палатки во дворе недостроенного дома





Фото Дом вроде есть, а жить приходится под открытым небом. В Красноярске во дворе недостроенного дома в Октябрьском районе появились палатки. На отчаянный шаг пошли дольщики квартир. Более 400 семей купили здесь жильё ещё в 2014-м, но даже спустя 4 года дом не завершён. В здании не готовы балконы, нет мусоропровода, отделки и даже входных дверей. Застройщик - ТСЖ "Ленинградец" - работы всё-таки ведёт, но очень медленными темпами. Обещания о сдаче дома каждый раз сдвигаются по срокам.



По примерным оценкам, чтобы завершить все работы, достаточно всего двух месяцев. Убедительно повлиять на застройщика пока не могут и краевые власти. Сейчас к проблеме привлечены правоохранительные органы, стройка находится на контроле.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













