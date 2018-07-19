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19.07.18 11:44 В Красноярске будут судить серийного насильника





Фото В Красноярске серийный насильник предстанет перед судом. Речь идёт о мужчине, которого прозвали "насильник с косичкой". По материалам следователей, от его действий пострадали девять девушек. 41-летний мужчина подозревается в 26 эпизодах сексуального насилия, изготовлении порнографии и применении насилия в отношении полицейского. Он заманивал студенток колледжей к себе домой или в офис - предлагал провести уборку за деньги. У себя в помещении принуждал своих жертв к близости. Преступления снимал на камеру и затем шантажировал потерпевших с помощью видеозаписей.



"Свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал. В обеспечение исков о возмещении морального и физического вреда на его имущество наложен арест на общую сумму около 5,5 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.









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