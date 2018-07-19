НОВОСТИ | Общество













19.07.18 17:42 В Россельхознадзоре опровергли слухи о штрафах за высадку несертифицированного картофеля





Фото В Россельхознадзоре опровергли слухи о штрафах за высадку на дачном участке несертифицированного картофеля - за своё платить не придётся и общественность просто неправильно поняла поправки в Административном кодексе. Специалисты пояснили, денежные взыскания от 500 до полумиллиона рублей грозят только продавцам посадочного материала без сертификатов. К слову, волноваться не стоит и тем дачникам, которые реализуют свой картофель для употребления в пищу.



"Мы уже проводим проверки и видим, на семена картошка обычно отбирается уже калиброванная, с проростками. Картошка, которая продаётся в пищу, не подпадает под действие этой статьи административного кодекса", - пояснил начальник отдела надзора в области семеноводства Россельхознадзора по Красноярскому краю Николай Шинкарёв.









АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













