НОВОСТИ | Происшествия













19.07.18 17:40 В районе посёлка Кубеково произошло смертельное ДТП





Фото



Сейчас здесь скопилась огромная пробка в каждую сторону, движение регулируют сотрудники ДПС. Затруднения будут продолжаться до тех пор, пока следственные мероприятия не завершатся. Все обстоятельства этой аварии сейчас предстоит установить полицейским.



Смертельное ДТП произошло на выезде из Красноярска на автомобильной дороге "Байкал". Лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии на месте скончался водитель автомобиля "Нексия". Весь удар пришёлся именно в его сторону. К счастью, больше пострадавших в этой страшной аварии нет. О скорости участников ДТП можно судить по разрушениям легковой машины - её буквально разорвало.Сейчас здесь скопилась огромная пробка в каждую сторону, движение регулируют сотрудники ДПС. Затруднения будут продолжаться до тех пор, пока следственные мероприятия не завершатся. Все обстоятельства этой аварии сейчас предстоит установить полицейским. Владислав ТАМОШАУСКАС







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













