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| НОВОСТИ | Происшествия
|19.07.18 17:40 В районе посёлка Кубеково произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП произошло на выезде из Красноярска на автомобильной дороге "Байкал". Лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии на месте скончался водитель автомобиля "Нексия". Весь удар пришёлся именно в его сторону. К счастью, больше пострадавших в этой страшной аварии нет. О скорости участников ДТП можно судить по разрушениям легковой машины - её буквально разорвало.
Сейчас здесь скопилась огромная пробка в каждую сторону, движение регулируют сотрудники ДПС. Затруднения будут продолжаться до тех пор, пока следственные мероприятия не завершатся. Все обстоятельства этой аварии сейчас предстоит установить полицейским.
Владислав ТАМОШАУСКАС
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